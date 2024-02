Stary Szczecin-Stary Wrocław na wystawie. Zobaczcie jakie zdjęcia się tam znajdują Leszek Wójcik

W Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu pokazane zostaną fotografie Łukasza Skąpskiego, przedmioty wypożyczone od osób prywatnych - mieszkanek i mieszkańców Wrocławia i Szczecina mat. prasowe Zobacz galerię (3 zdjęcia)

"Jaki jest stosunek mieszkanek i mieszkańców Wrocławia i Szczecina do przedwojennego dziedzictwa swojego miasta? Czy w ich otoczeniu znajdują się przedmioty sprzed wojny? Jak do nich trafiły? Jakie miejsce zajmują w hierarchii rzeczy?". Najnowsza wystawa w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu jest próbą odpowiedzi na te pytania.