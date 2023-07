Nowy niepowtarzalny neon zawiśnie w samym sercu Szczecina. Kiedy odsłonięcie projektu?

Będzie to neonowy napis „Szczęście czyni rzeczy inne”. Na pierwszy rzut oka praca wygląda na truizm głoszący, że pomyślność odmienia postrzeganie rzeczywistości.

W istocie jednak artysta proponuje zagadkę: jakie mogą być te wytwory szczęścia? Podważa zatem sam status stanu, który utożsamiany jest ze spełnieniem i zwieńczeniem, a nie momentem tworzenia jakichś rzeczy. Co więcej, nie ma najmniejszej podpowiedzi, co szczęście może nawyczyniać. Gdy część napisu gaśnie wyświeca się słowo SZCZECIN. Czy ma to sugerować, że jest to najszczęśliwsze z miast? I ciągle nie wiadomo, jakie mogą być tego skutki.