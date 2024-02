W weekend pożegnamy Afrykę w szczecińskim Muzeum Narodowym

Od 1 do 3 marca będzie można zwiedzić afrykańską wioskę, napić się herbaty, a także ubrać się "letnio" i poszaleć w towarzystwie innych zwolenników upałów i Afryki.

Na początku marca 2024 roku na trzy lata zamknięte zostaną wystawy afrykańskie, a ciesząca od półwiecza szczególnie najmłodszych widzów afrykańska wioska zostanie rozebrana i zniknie z muzealnej oferty. Zanim to nastąpi, muzeum przygotowało cykl wydarzeń specjalnych pod szyldem „Pożegnanie z Afryką”.

Ponadto w weekend będzie działać strefa edukacyjna - w przestrzeni wystaw afrykańskich czeka na maluchy wraz z rodzicami i opiekunami. W niej znajdują się liczne układanki, kolorowanki i zadania plastyczne adresowane do dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Zadania można wykonać będąc w muzeum bądź zabrać je ze sobą do domu i tam kontynuować swoją afrykańską przygodę (dostępna w godzinach otwarcia muzeum)

W godzinach otwarcia muzeum z kasy będzie można także pobrać wydrukowane karty do gry. Po wpisaniu odpowiedzi karty należy wrzucić do przygotowanej na wystawie skrzyni. Spośród uczestników gry, którzy udzielili właściwych odpowiedzi, wylosowanych 5 osób otrzymają nagrody (wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 marca.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Muzeum Narodowe w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3