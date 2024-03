Startuje festiwal restauracji w Szczecinie. To okazja do odkrycia nowych lokali i degustacji

- Poziom fine dining - skomentowała fotografka Ela Michalska, ambasadorka projektu. - Miałam przyjemność odwiedzić klubokawiarnię Tutaj na Bezrzeczu. We wszystkich trzech propozycjach szefowej kuchni czuło się serce i pasję do gotowania. Porcje były solidne, pięknie podane i opisane. Chlebek prowansalski własnej roboty na długo zostanie mi w pamięci.

W pamięci na długo zapisują się również spotkania w ramach festiwalu.

- Akcja to nie tylko okazja do spróbowania nowych dań i odwiedzenia nowych miejsc, ale przede wszystkim do wspólnego biesiadowania - podkreśla Justyna Hof, menadżerka festiwalu, a także współautorka popularnego kulinarnego bloga Eintopf. - Posiłek zbliża, inspiruje do rozmowy, rozluźnia atmosferę i pomaga odrobinę zwolnić codzienny pęd. Widać to było choćby po naszym spotkaniu z dziennikarzami i influencerami na śniadaniu w Restauracji Sowa.