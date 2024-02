Średnio za wynajem małego mieszkania w Szczecinie trzeba zapłacić 2500 zł

Rynek najmu osiągnął stan, który można porównać do równowagi. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że roczna zmiana przeciętnych stawek najmu wyniosła 2,9 proc. w całym kraju, ale co ciekawe znaczące wzrosty odnotowano właśnie w Szczecinie - aż prawie 8 proc. rok do roku. I to dotyczy przede wszystkim małych mieszkań, czyli tych do 35 m2 (średnie mieszkania to te od 35 do 60 m2, a duże to powyżej 60 m2).

I tak w tej chwili za najem małego mieszkania w Szczecinie trzeba zapłacić 2345 zł miesięcznie (bez opłat administracyjnych i licznikowych), za mieszkanie średniej wielkości - 3000 zł miesięcznie, a mieszkanie duże to miesięczny koszt najmu powyżej 3000 zł - w zależności od powierzchni.