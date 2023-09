Sprzątanie świata w Szczecinie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 59 zebrali aż 220 kilogramów odpadów

Akcja odbyła się w piątek. Na boisku szkolnym SP 59 przy ul. Dąbskiej zebrały się najpierw klasy drugie i trzecie. Starsi uczniowie wraz z nauczycielami dołączali stopniowo po skończonych lekcjach. Wszyscy otrzymali rękawice, worki i chwytaki, a następni ruszyli sprzątać teren wokół szkoły.

- Zadaniem uczniów było sprzątanie z równoczesną segregacją odpadów - relacjonuje Anna Folkman, rzecznik prasowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. - Podpowiedzią dotyczącą prawidłowej selekcji odpadów były magnesy przekazane przez EcoGenerator, a w worki z odpowiednimi kolorami frakcji wyposażyliśmy panie nauczycielki.

Odpady zmieszane, które uczniowie zebrali lądowały w fioletowych workach, które po powrocie wrzucali do kontenera ustawionego w ramach wydarzenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Niekiedy worki szybko się wypełniały i trzeba było zanosić je do kontenera jeszcze przed końcem zbiórki. Po około dwugodzinnym spacerze po okolicy z równoczesnym sprzątaniem, wszystkie grupy wróciły do szkoły na wielki finał.