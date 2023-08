Od stycznia 2024 roku energią z odpadów zasilane będą także szczecińskie tramwaje

To ma być program pilotażowy. Umowę w tej sprawie podpisano 1 sierpnia tego roku. Ma ona obowiązywać przez siedem miesięcy — od 1 stycznia do 31 lipca 2024 roku.

Energia elektryczna wyprodukowana przez EcoGenerator w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów wedle umowy z Tramwajami Szczecińskimi ma zasilać konkretne punkty poboru energii elektrycznej. To stacje prostownikowe „Piotra Skargi”, „Gontyny”, „Gdańska”, „Rugiańska”, „Kaliny”, „Piesza”. Energia elektryczna pochodząca z tych sześciu wymienionych podstacji prostownikowych, służy do zasilania elektroenergetyki trakcyjnej. - Upraszczając, jest więc wielce prawdopodobne, że od 1 stycznia 2024 roku linie tramwajowe nr: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz wszystkie tramwaje wyjeżdżające z Zajezdni Pogodno w kierunku pl. Szarych Szeregów będą jeździły zasilane energią z odpadów — mówi Anna Folkman, rzeczniczka prasowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Planowana ilość zakupionej od EcoGeneratora energii pokryje ok. 30 proc. zapotrzebowania mocy Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. Stawka, jaką ustalono to 448,15 zł/MWh, co oznacza, że łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. wyniesie 2.075.149,61 zł. To o ponad 1,6 mln zł netto mniej, niż gdyby TS zawarły umowę z podmiotem, który w przetargu zaproponował zaraz po ZUO najniższą ofertę.

To kolejne działanie w ramach programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej. Docelowo, z EcoGeneratora może pochodzić aż około 65 proc. energii niezbędnej do funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji. Pozostałą część mają zapewnić planowane miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła, które mogłyby wytwarzać nawet 45 tys. MWh prądu rocznie. W efekcie razem z EcoGeneratorem byłyby w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi niezależność energetyczną.

Energia dla miasta

Zasilanie miejskich jednostek przez EcoGenerator stało się możliwe w 2022 roku, kiedy to Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem tego było zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu

Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, które zaczęły obowiązywać od 2023 roku. To pierwsze większe umowy, które umożliwiają spalarni zasilenie jednostek Gminy Miasto Szczecin.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., czyli EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w wyniku kontrolowanego spalania odpadów komunalnych, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. Krótko mówiąc to elektrociepłownia, w której paliwem są odpady a także jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. EcoGenerator chroni środowisko, ponieważ unieszkodliwia odpady, które zalegałyby na składowiskach odpadów. 2022 rok był dla EcoGeneratora pierwszym pełnym rokiem, w którym zakład działał ze zwiększoną do maksimum wydajnością. To oznacza, że do termicznego unieszkodliwienia przyjął w tym czasie prawie 176 tys. ton odpadów, które dotarły dzięki około 14 tys. dostaw. Dzięki odpadom dostarczonym w 2022 roku EcoGenerator wyprodukował brutto ponad 88,5 tys. MWh energii eklektycznej oraz ponad 737 tys. GJ energii cieplnej. Po odjęciu energii na własne potrzeby zakładu, produkcja energii elektrycznej wyniosła 65,5 tys. MWh oraz 726 tys. GJ energii cieplnej. Wytworzona z odpadów energia elektryczna w 2022 roku trafiła do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej a ciepło do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin, to strumień ok. 70 proc. odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład. Pozostałe 30 proc. odpadów to tzw. odpady pozyskane komercyjnie pochodzące od różnych dostawców. Należy podkreślić, że odpady, które trafiają do EcoGeneratora pochodzą tylko i wyłącznie z terytorium Polski.

