Serce energetyczne kraju bije w Świnoujściu. Strategiczna inwestycja ruszyła

- Dziś zaczynamy budować pierwszy port instalacyjny w Świnoujściu, jeden z najnowocześniejszych portów instalacyjnych Europy - powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych to kluczowa infrastruktura dla rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. Jego zadaniem będzie przeładunek i składowanie gigantycznych elementów morskich turbin wiatrowych, takich jak wieże, łopaty, gondole i stacje transformatorowe. Terminal będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia dźwigowe i transportowe, a także infrastrukturę komunikacyjną i budynki warsztatowe i biurowe. Budowa mieści się na terenie świnoujskiego portu i zajmuje powierzchnię 20 ha na terenie świnoujskiego portu.

- Terminal instalacyjny jest tym punktem, z którego możliwa jest budowa morskich farm wiatrowych. To pierwszy tego typu port, jaki będziemy mieli w swoich zasobach w Polsce, bo do tej pory musieliśmy korzystać z zagranicznych - podkreślił w rozmowie z "Głosem" Konrad Wróbel, członek zarządu Orlen Neptun, który to stanowi centrum kompetencyjne offshore w grupie Orlen.