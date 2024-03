Senatowi uczelni nie podoba się kandydatka na rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Awantura przed wyborami Leszek Wójcik

Wybory w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się 12 kwietnia Andrzej Szkocki

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego negatywnie ocenił kandydaturę prof. Anety Cymbaluk-Płoski na rektora PUM. Nie wskazał przy tym żadnych merytorycznych argumentów uzasadniających to stanowisko. Opinia Senatu może jednak wpłynąć na decyzję Rady Uczelni, która ma prawo wykluczyć prof. Cymbaluk-Płoskę z kandydowania. To by jednak oznaczało, że poznalibyśmy rektora uniwersytetu, zanim doszłoby do jego wyborów.