Rusza budowa węzła SKM Szczecin Turzyn. Będzie nowy parking

Pracami zajmie się firma Elbud, która na zlecenie gminy Szczecin będzie budować otoczenie przystanku. Za 9 404 000 złotych ma do 8 grudnia 2023 roku, po północno zachodniej części stacji, powstanie parking dla aut na 125 miejsc. Przy północnej i południowej jezdni wykonane zostaną dwa parkingi dla rowerów.

To jedna z samorządowych inwestycji towarzyszących SKM, która ma połączyć Szczecin, Police, Goleniów, Gryfino i Stargard. Do końca tego roku mają zostać zakończone wszystkie inwestycje, czyli dotyczące infrastruktury wokół przystanków. Osobnym zadaniem, które należy do PKP Polskich Linii Kolejowych, jest przebudowa stacji Szczecin Turzyn. Remont zakłada przesunięcie peronu na wiadukt nad ulicą 26 Kwietnia. Wykonany zostanie peron wyspowy o długości 250 m. Dostęp do peronu zapewniony będzie poprzez: windę i schody ruchome, zlokalizowane po północnej stronie ulicy 26 Kwietnia, schody i windę, prowadzące na pas rozdziału ulicy, gdzie zlokalizowane będą przystanki autobusowe i docelowo tramwajowe oraz schody prowadzące na południową stronę ulicy 26 Kwietnia. Na peronie wykonana zostanie wiata o długości 100 m.