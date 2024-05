Rozbudowa Oceanarium w Międzyzdrojach. Właściciele nie wiedzą na czym stoją

- W Międzyzdrojach od pięciu lat staramy się o rozbudowę naszego Oceanarium - mówi Marek Stępień. - Chcemy wybudować kolejne sale wystawiennicze i konferencyjne, dobudować toalety, dobudować piętra, wybudować tunel pod kortami tenisowymi, przebudować korty tak, aby spełniały standardy. Mamy sporo planów co do naszego obiektu, bo wiemy, że musimy naszym gościom zaproponować jeszcze więcej atrakcji. I mimo że jesienią ubiegłego roku, kiedy nasze plany przedstawiliśmy Radzie Miasta w Międzyzdrojach, a ta zaaprobowała projekty i zobowiązała burmistrza do podpisania z nami umowy, jeszcze tej umowy nie mamy.