Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzająca VAT w obrocie polimerami i stalą. Siedem osób zatrzymanych

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast podejrzanym o popełnienie tzw. „zbrodni vatowskiej” grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, dokonania fałszerstwa faktur VAT kwalifikowanego jako tzw. zbrodnia vatowska oraz prania pieniędzy kwalifikowanego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali w latach 2022-2023 i wprowadzali do obrotu nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty, które miały potwierdzać transakcje polimerami i stalą. W trakcie postępowania prokurator ustalił, że członkowie grupy produkowali tzw. „puste faktury” wykorzystując do tego podmioty gospodarcze zarejestrowane na tzw. „słupy”, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Na podstawie tych faktur składali nierzetelne deklaracje podatkowe pomniejszając w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Skarb Państwa mógł ponieść z tego tytułu ok. 50 milionów złotych straty.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.