Renowacja kanalizacji na Pogodnie się rozpędza. Nowoczesna metoda "bezwykopowa"

Przypomnijmy, że łącznie renowacji poddanych zostanie 35 studni i 1650 metrów kanalizacji. Dodatkowo wykonawca wymieni 34 włazy i uszczelni 140 włączeń. Realizacja inwestycji pn. "Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego, Janickiego w Szczecinie" potrwa do końca roku.

Niestety uwagi brakuje niektórym kierowcom, którzy poruszają się na pamięć i nie patrzą na znaki drogowe (w tym wypadku na znak T-24 informujący o tym, że pozostawiony samochód zostanie usunięty na koszt właściciela) - informacje o planowanych pracach podziemnych pojawiły się już tydzień temu. Mimo to, jak się dowiedzieliśmy, zaparkowane w pobliżu studzienek samochody poważnie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wykonywanie robót pracownikom firmy Blejkan S.A.

Zastosowana przy renowacji kanalizacji na Pogodnie metoda bezwykopowa, w dużym uproszczeniu, polega na włożeniu do rur kanalizacyjnych rękawa nasączonego żywicą poliestrową. Po nadmuchaniu rękaw przyjmuje kształt rury, wypełnia kanalizację, przylegając do ścian. Dzięki temu powstaje rura w rurze, a kanalizacja otrzymuje nowe uszczelnienie. Do przeprowadzenia renowacji wybierane są miejsca, które podczas przeglądów technicznych sieci wykazują największy stopień zużycia. Dzięki tej metodzie skraca się czas prowadzenia inwestycji, bo m.in. nie trzeba wykonywać wykopów i, tym samym, zamykać ulic.

Technologia bezwykopowa jest też znacznie cichsza - nie jest tak dokuczliwa dla mieszkańców jak tradycyjna. Znacząco też zmniejsza koszty inwestycji.