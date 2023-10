Raport z III i IV ligi piłkarskiej. Trwa zwycięska seria Świtu

- Powinniśmy wygrać nawet wyżej, ale brakowało skuteczności. Mamy o to do siebie pretensje - mówił rozgrywający Adam Ładziak.

W tabeli: 1. Świt - 32 punkty, 2. Vineta - 26, 9. Pogoń II - 17, 10. Błękitni - 17, 13. Flota - 14.

IV liga

Dużą niespodziankę sprawił zespół Wybrzeża Rewal, który wygrał mecz na szczycie 11. kolejki z niepokonaną wcześniej Gwardią Koszalin i to na jej boisku. Do sobotniego meczu Gwardia przystąpiła z bilansem 9 zwycięstw i 1 remis. Wybrzeże miało tyle samo wygranych oraz porażkę poniesioną w Koszalinie, ale na boisku Bałtyku (0:3 w 2. serii). Od początku meczu na szczycie przeważała Gwardia, ale nie potrafiła przechytrzyć defensywy gości. Za to już pierwsza groźna akcja Wybrzeża przyniosła mu prowadzenie. Po dośrodkowaniu Konrada Żulpo i do siatki główkował były napastnik Gwardii Wiktor Sawicki.