Ekstraliga piłkarska kobiet: przełamanie Pogoni Szczecin w Olsztynie

Pogoń Szczecin ostatnio przegrywała i teraz to ona musi gonić GKS Katowice w walce o mistrzostwo Polski. By utrzymać się w wyścigu musiała w niedzielne południe ograć ostatnie w tabeli Stomilanki Olsztyn. Przeciwniczki do meczu z Pogonią na swoim boisku zdołały wygrać jeden mecz, a siedem przegrały. Po zakończeniu meczu – ten bilans jest jeszcze gorszy.

Pogoń wygrała 4:0. Już w 3. minucie Emilia Zdunek otworzyła wynik po rzucie karnym, a drużyna już kontrolowała rywalizację. W pierwszej połowie gola zdobyła jeszcze Kornelia Okoniewska.

Po zmianie stron obie zawodniczki znów trafiły do siatki i Pogoń odniosła wysokie zwycięstwo.

Po 17. kolejce Pogoń jest wiceliderem. Traci 3 punkty do prowadzącego GKS Katowice.

W nadchodzącą niedzielę Pogoń podejmie siódmego w tabeli Górnika Łęczna, a Gieksa zagra w Bielsku-Białej.