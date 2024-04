Jens Gustafsson, trener Pogoni: Mamy szacunek dla Jagiellonii, ale skupiamy się na sobie

My potrafimy grać widowiskowo, ale nie to będzie najważniejsze w piątek. Nasza taktyka będzie ukierunkowana na zwycięstwo. Skład na Jagiellonię – bez względu na wybory personalne – też - mówi trener Pogoni Szczecin Jens Gustafsson.

W środę trener Pogoni Szczecin przedstawił sytuację w zespole przed wyjazdem do Białegostoku. Z Jagiellonią Portowcy zagrają w piątkowy wieczór. Sytuacja kadrowa

Taka sama jak ostatnio. Nieobecnych już znamy od kilku tygodni. Nowych urazów nie ma. Są oczywiście znaki zapytania i dopiero będzie się to rozstrzygać. Dwa zwycięstwa z Jagiellonią u siebie. Trzeci w Białymstoku. Będzie trudniej?

Mam nadzieję, że nie będzie trudniej niż w poprzednich spotkaniach. Oby z naszej strony jakość gry była podobna. Były to zacięte, wyrównane spotkanie. Mamy szacunek dla Jagiellonii, ale skupiamy się na sobie. Czym Jagiellonia może zaskoczyć?

Nigdy tego nie wiadomo. Każdy rywal ma na to szanse, mogą zmienić strategię. Oni są podobni do nas – wierzą w swój styl. Byłbym zaskoczony, gdyby na mecz z nami pozmieniali charakter gry.

W Białymstoku przegląd kadry przed finałem?

Musimy być profesjonalistami i skupić się na meczu z Jagiellonią. Musimy grać swoje, swój styl prezentować. Nie możemy myśleć, co będzie za kilka dni. Spokój i skupienie jest istotne. Słowa Jesusa Imaza o Kamilu Grosickim

To duża satysfakcja dla zawodnika, jak jest doceniany przez przeciwników. Kamil na to zasługuje. Najważniejsze po meczu z Piastem

Ciężko było przejść do treningów po tym spotkaniu. Emocji było dużo, trudny moment. To nie jest czas, by wszystko wywrócić do góry nogami. Ale analiza, co nie zagrało jest konieczna, by była poprawa w kolejnych meczach. Skupiamy się na Jagiellonii. Po takiej porażce wkrada się zwątpienie, ale trzeba zatrzymać taki tok myślenia. Wiara jest najważniejsza w to, co robimy i to, że przyniesie nam sukcesy.

Głowa najważniejsza teraz

Równowaga jest istotna, ale bez głowy nie ma sukcesów. Teraz najważniejsza jest głowa, jak myślimy, jaką mamy postawę. Błędy w defensywie

Nie zawsze historia spotkań poprzednich ma wpływ na grę, ale np. mecze wygrane z Jagiellonią pomogą nam w piątek. Wiemy, jak z nimi grać, jakie rywal ma atuty. Jagiellonia ma swój styl. Musimy być skupieni, defensywa musi być bardzo zespołowa. Różnica między pucharem a meczem w piątek

Zagrają dwa zespoły, które wierzą w swoją taktykę. Nie będzie zmian, więc może być to podobne spotkanie. Ciężka przeprawa nas czeka. Jagiellonia jest zbilansowana w ofensywie i defensywie, my też. Sądzę, że czeka nas sporo walki o posiadanie piłki. My potrafimy grać widowiskowo, ale nie to będzie najważniejsze w piątek. Nasza taktyka będzie ukierunkowana na zwycięstwo.

Pululu w składzie Jagiellonii

To naprawdę dobry zawodnik, groźny, nie do końca uda się go wyłączyć z gry, ale trzeba sobie z jego możliwościami poradzić. Ale w Jagiellonii jest więcej silnych, indywidualnych postaci. Zasługują na swoją pozycję w tabeli. Nie możemy więc się skupiać na jednym zawodniku, ale trzeba skupić się na całej drużynie. Kto będzie miał większą presję w piątek?

Nie lubię mówić o innych meczach, ale my gramy na dwóch frontach, a oni na jednym. Presja chyba u nich będzie większa. My skupiamy się na tym meczu, ale nie będzie końcem świata, jak nie uda się wygrać, bo sukces będzie można osiągnąć w PP. Myślę, że przed nami ciężka walka, ale jeszcze chyba o niczym nie przesądzi. Kamil Grosicki – podwójna motywacja

Najlepiej byłoby spytać o to Kamila, ale jestem pewny, że będzie chciał pokazać się z lepszej strony niż z Piastem. Po meczu najmocniej się przejmował porażką, pracowaliśmy, by podniósł się i to się udało. Zrobi wszystko, by on i drużyna zaprezentowali się lepiej. Akurat przypadnie to na meczu z Jagiellonią. „11” bez młodzieżowca?

Patrzymy na minuty, co jest ważne dla klubu. Z drugiej strony – dobrze się prezentują w meczach, na treningach. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale skład – bez względu na wybory personalne – też będzie ukierunkowany na zwycięstwo.

