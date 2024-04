Weekend w III i IV lidze. Lider trzecioligowców strzelał po przerwie

Świt podejmował spokojną Cartusię i od początku miał przewagę. Grał dobrze, częściej był przy piłce, miał niezłe akcje, ale do przerwy bez bramek. Może wpływ na to miała dość zaskakująca zmiana w „11”. Reżysera gry Adama Ładziaka zastąpił tym razem Maciej Koziara, który też ma takie predyspozycje, a do zespołu dołączył zimą. W poprzednich meczach wchodził na zmiany.

Świtowcy przewagę udokumentowali po godzinie gry. Strzał Szymona Kapelusza po rykoszecie zaskoczył bramkarza Cartusii, a po chwili Gracjan Goździk wykorzystał dobre dogrania spod linii końcowej.

Dla szczecińskiego klubu to kolejny kroczek na drodze do II ligi. Za tydzień ważna kolejka: Świt zagra na stadionie rezerw Pogoni, a wicelider - Elana Toruń powalczy o punkty z walczącą o uniknięcie degradacji Unią Solec Kujawski.

Wspomniana Pogoń szybko straciła gola w Środzie, ale w końcówce zadała dwa ciosy. Jeden z nich zadał Dawid Drumlak. Syn byłego piłkarza Pogoni – Pawła, zimą dołączył do zespołu Portowców.