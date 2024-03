III liga. Sensacyjna porażka Świtu. Klęska Pogoni II w derbach z Błękitnymi [ZDJĘCIA]

Jako pierwsza – w czwartek – na boisko wyszła drużyna Vinety Wolin. Ale słowo „wyszła” chyba nie jest właściwe, bo Wikingowie do przerwy byli jedynie tłem dla Unii Swarzędz. Gospodarze do przerwy zdobyli trzy bramki i później mogli kontrolować grę i szykować się do świąt. Po zmianie stron Vineta zagrała bardziej zdyscyplinowanie, nie dawała prezentów, ale i tak straciła jedną bramkę.

W Wielki Piątek o punkty walczyły trzy inne nasze zespoły. Świt jest liderem III ligi, ale przestrzegano przed jego występem w Solcu Kujawskim. Unia walczy o utrzymanie i choć wiosną cztery mecze przegrała (Świt cztery wygrał), to potrafiła zamurować dostęp do swojej bramki. Cały mecz świtowcy cisnęli, ale z ataku pozycyjnego niewiele potrafili zdziałać, a po stałych fragmentach gry najczęściej brakowało precyzji.

A gospodarze odważniej zagrali w ostatnim kwadransie. Wyprowadzali kontry i po jednym z nich mieli rzut wolny. Po nim wrzutka, błąd bramkarza, piłka odbiła się od poprzeczki, słupka i spadła pod nogi Mikołaja Rakowskiego. Ten z bliska strzelił do siatki. Po chwili jeden z zawodników Unii dostał drugą żółtą kartkę, ale szczecinianom zabrakło czasu na regulaminowe wyrównanie. Bramkę strzelił Robert Obst, ale był na spalonym.