PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 0:2. Słaby występ Portowców i zaskakująca porażka

A skoro takie było podejście to na boisko posłał najsilniejszy skład z młodzieżowcem (Adrian Przyborek) włącznie. Na rezerwie pozostać musiał Wahan Biczachczjan. Oczywiście poza zespołem jest Rafał Kurzawa, ale o kontuzji pomocnika wiemy od prawie dwóch tygodni i do końca sezonu Pogoń musi sobie radzić bez niego. Nowych problemów nie przybyło.

Wszyscy w Szczecinie spodziewali się zachowawczej taktyki Piasta. To Pogoń miała od początku przycisnąć i szukać okazji na otwarcie wyniku. Dla Piasta nawet punkt oznaczał duży krok w walce o uniknięcie spadku, a Portowcy mogli trzema punktami znów zbliżyć się do lidera i umocnić się w ścisłej czołówce.

I faktycznie. Od początku Portowcy złapali niezły rytm i w pierwszych pięciu minutach bramkę mógł zdobyć Joao Gamboa, a mniej klarowną sytuację miał Linus Wahlqvist.

W 12. minucie zaskoczenie, bo to goście objęli prowadzenie. Po wyrzucie z autu przedłużona piłka, nikt nie upilnował Tomasa Huka i ten nie miał kłopotów z celną główką.

Pogoń próbowała zabrać się do odrabiania strat, ale to goście grali spokojniej i szukali kontr. Po kilku minutach udało im się nawet podwyższyć prowadzenie. Między formacjami Pogoni było dużo przestrzeni, szybka wymiana podań i na strzał z 16 m zdecydował się Felix. Idealnie trafił do siatki.