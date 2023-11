Przyzwyczajamy się do zgłaszania dziur w jezdni na telefon

- Najczęściej zgłaszano sprawy związane z infrastrukturą dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkowania w miejscach niedozwolonych, pielęgnacji zieleni w mieście - wylicza Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina do spraw komunalnych

W aplikacji zarejestrowało się 8600 użytkowników. Zostali automatycznie przeniesieni do nowej wersji systemu.

- Zbudowane przez lata doświadczenie oraz sugestie od mieszkańców pozwoliły na udoskonalenie oraz rozszerzenie funkcjonalności serwisu i wdrożenie ich w nowy system Alert Szczecin3.0. Poprawiono system komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a pracownikami obsługującymi system, poprzez możliwość precyzyjnego oznaczenia lokalizacji zdarzenia na mapie. Uszczegółowiono zakres realizowanych spraw będących w kompetencji jednostek gminnych, rozbudowując drzewo kategorii zgłoszeń. System jest nieustannie udoskonalany pod kątem funkcjonalności na podstawie sugestii i uwag od mieszkańców - dodaje Anna Szotowska.

Nowe kategorie to m.in. wiaty przystankowe, znaki drogowe, uszkodzone place zabaw, wraki, dzikie zwierzęta). Ma to sprawniej delegować poszczególne zgłoszenia do realizacji. Nowością jest także możliwość dodawania zgłoszeń bez logowania przez stronę internetową.