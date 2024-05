Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Szczecinie

Przegląd kulturalnych wydarzeń w Szczecinie w najbliższy weekend (31 maja - 2 czerwca)

„Tragedia sztokholmska” – tak Wisława Szymborska nazywała czas otrzymania literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku, co miało związek z szumem medialnym, jaki wytworzył się wokół jej osoby. Spektakl odwołuje się do przełomowych momentów w biografii poetki, fragmentów jej twórczości i korespondencji. Nie utrwala wizerunku pomnikowego, znanego z podręczników, funkcjonującego w powszechnej świadomości, ale stara się naświetlić wątki mniej znane w życiu Wisławy Szymborskiej.

Wkraczając do Opery rozpoczynamy podróż w krainę magicznego Zegara. Każdy z uczestników podróży przypisany jest do określonej grupy Podróżnych. Jest 10 grup i każda wyróżnia się innym kolorem, każda ma też swojego Przewodnika, który prowadzi ją podczas przechadzki po Krainie Czasu – można go rozpoznać poprzez kolor wstęgi, jaką ma na sobie Przewodnik.

"Into the Roots" Piotra Damasiewicza winyle.fm

Bartek Królik w Ogrodach Śródmieście

2 czerwca na scenie Ogrodów Śródmieście wystąpi Bartek Królik - uznany producent, kompozytor i basista. Pracował z większością rodzimej sceny, tworząc podwaliny pod polskie wydanie muzyki soul i r’n’b. Po nominowanej do Fryderyka solowej płycie „Pan od muzyki” oraz docenionym przez krytyków projekcie „Spoken Love” kieruje naszą uwagę w kolejne muzyczne rejony. Tym razem tworzy Suitę na mroczne czasy. Krótkimi wokalnymi mantrami chce rozgrzewać samotne dusze, a barokowym housem i nu disco, parkiety. Płynnie przechodzące jeden w drugi utwory, układają się w „Opus Dance”.

2 czerwca, godz. 20, Ogrody Śródmieście

Twórcze spotkania na wystawie MIASTO(dla)DZIECI

Obecna przestrzeń w galerii TWORZĘ SIĘ to zaproszenie do wspólnego projektowania najbliższego otoczenia. To próba spojrzenia na świat z perspektywy dziecka, dająca możliwość budowy swojego mikro świata. Dzieci to urodzeni architekci i architektki. Organizatorzy postanowili całkowicie oddać stery w ich ręce. MIASTO DZIECI zostało w 99% zaprojektowane przez młodych ludzi, jest emanacją ich marzeń i potrzeb.