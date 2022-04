Przebudowę ulicy Kolumba krytykuje sam wykonawca prac: błędy projektowe, niezidentyfikowane instalacje, kolizje...

Jak przyznaje przedstawiciel ZUE, gorzej sytuacja przedstawia się ulicy Kolumba.

- Liczba kolizji podziemnych, błędów projektowych czy niezidentyfikowanych sieci jest ogromna i spowodowała wstrzymanie wielu naszych robót. Do czasu usunięcia kolizji sieci podziemnych nie będzie możliwości prowadzenia robót drogowo-torowych - mówi Marcin Wiśniewski. - Niemniej jednak prowadzimy prace wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Udało się między innymi rozwiązać wielką kolizję starego gazociągu, który blokował niemalże cały odcinek od początku zakresu do kładki przy dworcu PKP. To niestety nie rozwiązało wszystkich kwestii, w tym problemów rzędnych wysokościowych torów, jezdni, odwodnienia układu torowo-drogowego.