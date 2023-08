Program Maluch+ w praktyce. Planowany jest nowy żłobek przy ul. Pszczelnej w Szczecinie

- Aktualnie czekamy na zawarcie umowy z wojewodą - wyjaśnia Lidia Rogaś. - Zgodnie z przyjętym harmonogramem miasto, poprzez inwestora zastępczego, tj. spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie, planuje do końca 2023 roku ogłosić przetarg na opracowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Prace projektowe dotyczące koncepcji mają potrwać do końca II kwartału 2024 roku.

Urzędnicy magistratu przekazali na początku lipca 2023 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.

Zgodnie z danymi na dzień 28 lutego 2023 r. liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Szczecina wynosiła w placówkach niepublicznych i publicznych 3425. Oznaczało to, że prawie 3000 dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca musiało zostać w domu z jednym z rodziców. Od 2018 r. liczba dzieci nieobjętych opieką sukcesywnie spada.