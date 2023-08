Przedszkole przy ul. Wyszyńskiego jest zamknięte z powodu zalania. Rodzice mają problem

Nieoficjalnie wiemy bowiem, że placówka już od kilku lat czeka na remont. Rodzice mówią, że nie został do tej pory wykonany, bo miasto nie znalazło firmy, która by się tego podjęła.

Przedszkole jest zamknięte od ponad tygodnia. Na drzwiach wejściowych wisi kartka z informacją, że zostało zalane. Część dzieci z tej placówki na razie została przydzielona do innych przedszkoli - chodzi o te maluchy, których rodzice wnioskowali o opiekę w czasie wakacji (w tym czasie dzieci w przedszkolu jest dużo mniej i nie ma zajęć dydaktycznych - dop. red.). Rodzice nie wiedzą jednak, jak długo potrwa sytuacja kryzysowa. I czy dzieci w ogóle wrócą do przedszkola przy ul. Wyszyńskiego.

- Ale przede wszystkim chcemy być poinformowani, co dalej z naszymi dziećmi - mówią. - Do której placówki zostaną przydzielone.

To ważne. Przez wakacje przedszkole działa na „wakacyjnym biegu”. Jednak za dwa tygodnie powinna tu trafić blisko setka dzieci - cztery grupy wiekowe. Co z nimi? Nie wszystkie uda się rozlokować w placówkach funkcjonujących w pobliżu. A to znaczy, że część będzie miała do przedszkola naprawdę daleko.

W Urzędzie Miasta Szczecin „Głos” uzyskał potwierdzenie, że woda wydobywająca się z pękniętej rury zalała m.in. instalację elektryczną i tablice rozdzielcze. Obiekt w żadnym wypadku nie może być użytkowany.

- Niezwłocznie po zdarzeniu zostały podjęte działania zmierzające do zlecenia wykonania opinii technicznej dotyczącej powstałych szkód, sposobu ich naprawy oraz kosztorysów inwestorskich - zapewnia Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.