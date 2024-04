Futsal Szczecin walczy o historyczny wynik. Ostatni domowy mecz

Ostatnie spotkania Futsalu Szczecin to wyniki w kratkę. Na szczęście runda wiosenna jest w dużej mierze pozytywna dla szczecinianin, a czwarte miejsce w tabeli mówi samo za siebie. Nie zmienia tego nawet ostatnia porażka Futsalu Szczecin z Red Devils Chojnice 1:8. Rywale bowiem to lider i zespół jedną nogą w Ekstraklasie Futsalu.

Zespół trenera Romana Smirnova jest na najwyższej lokacie w swojej kilkuletniej przygodzie z I ligą. Nasza drużyna jest rozpoznawalną marką w grupie północnej i raczej każdy musi na nią uważać. A może być jeszcze lepiej. Szczecinianie mają szansę nawet na 3. miejsce na koniec rozgrywek, bowiem strata do Futbalo Białystok to zaledwie 3 punkty. Trzeba jednak liczyć na potknięcie białostocczan oraz swoje wygrane.

Kibice mogą spodziewać się niezłego meczu, bowiem goście także walczą o wyższą pozycję na koniec sezonu. Team Lębork jest na 5. miejscu i do szczecinian traci tylko trzy punkty. W rundzie jesiennej nasz zespół przegrał w Lęborku 3:6 i za to na pewno będzie się chciał zrewanżować. Pożegnalny domowy mecz w tym sezonie rusza w sobotę o godz. 20. W składzie naszej ekipy powinniśmy obejrzeć Artema Ivanenkę oraz Dimę Romanenkę - obaj zostali powołani ostatnio do reprezentacji Ukrainy do lat 19.