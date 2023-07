Proces w sprawie afery melioracyjnej. Kulisy współpracy podejrzanych przedsiębiorców

- Ja za podwykonawstwo miałem dostać 1,7 mln zł, a dostałem tylko 700 tys. zł. W pewnym momencie Bogdan K. powiedział, że zastąpi mnie inny wykonawca. Musiałem zapłacić za fakturę, którą oni wystawili dla firmy za prace, które ja wykonałem. To był dla mnie szok. Powiedziałem, że pójdę z tym do sądu. Bogdan K. mówił wtedy, że mogę sobie iść, ale on zna pana Gawłowskiego i inne osoby, i że tej sprawy na pewno nie wygram i nie dostanę nic - mówił Jacek O.