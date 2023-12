Problemy hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wstrzymano budowę części obiektu. Jest nowa data otwarcia [ZDJĘCIA]

Media podają, że wstrzymana została budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

- To nie do końca prawda - mówi Janusz Zaryczański inspektor z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach. - Owszem, wstrzymaliśmy budowę, ale tylko części. Chodzi o pięć basenów zewnętrznych, które nie miały pozwolenia na budowę.

Inspektor tłumaczy, że tych pięć basenów w tej chwili traktowane jest jako samowola. - Ale reszta budowy przebiega normalnie - zaznacza inspektor. - Tam pozwolenia są.

Opowiada też, że sprawa z basenami zewnętrznymi ciągnie się już od jakiegoś czas.

- Bowiem inwestor nie zgadzał się z interpretacją inspektorów. Złożył zażalenie - mówi Janusz Zaryczański. - Sprawa trafiła i do inspektoratu wojewódzkiego i do sądu. Wyrok sądu już jest - tłumaczy i dodaje, że on jeszcze nie dostał tego dokumentu więc nie może bardziej szczegółowo opowiedzieć o wyroku sądu.