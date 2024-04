Sprzedano najdroższy apartament w Międzyzdrojach. Ile zapłacono? [ZDJĘCIA]

To w The Sea Resort są w tej chwili najatrakcyjniejsze apartamenty na sprzedaż. W ofercie znajdują się luksusowe apartamenty o różnych metrażach od 28 do nawet 117 metrów kwadratowych. A obiekt znajduje się tuż przy plaży.

Jak zapewnia inwestor, główną częścią tej inwestycji będą przeszklone penthaus'y na ostatnim piętrze, a wyjątkowe powierzchnie zostaną ukoronowane najwyższej jakości materiałami, w tym ogromnymi jednotaflowymi oknami.

Nowy apartamentowiec to inwestycja firmy MINDE z Poznania. Przy ul. Promenada Gwiazd 15 powstaje inwestycja The SEA Resort w standardzie 5-gwiazdkowym ze 153 apartamentami oraz pełnym zapleczem resortowym.