Prezes Gryfii: Wzmacniamy stocznię, zapewniamy jej dalsze działanie

- Oznacza to, że rozpoczął się proces odkupienia przez Gryfię należących do niej w przeszłości dwóch nabrzeży o łącznej długości przekraczającej 400 metrów wraz z terenem o powierzchni 1,2 hektara - wyjaśnia Krzysztof Zaremba, prezes MSR Gryfia. Umowy zostały podpisane z duńską firmą Vestas Manufacturing Poland, która jest następca prawnym po upadłej spółce ST3 Offshore, do której dekadę temu trafiły nabrzeża.

Porozumienie chwali Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, były minister gospodarki morskiej.

- Najgorsze było to, że stoczni groziło zablokowanie doku nr 5, a on jest podstawowy jeśli chodzi o przychody stoczni. Dziś możemy przekazać bardzo dobrą wiadomość dotyczącą powrotu nabrzeży i doku numer 5. Realizujemy plan wzmocnienia stoczni, utrzymania jej dominującej pozycji stoczni remontowej w tej części Morza Bałtyckiego. Dzięki temu gwarantowane jest dalsze funkcjonowanie stoczni, a efekty finansowe, są widoczne. Gryfia ma dodatni wynik finansowy na działalności operacyjnej. Świadczy to o tym, że stocznie mogę remontować statki i zarabiać pieniądze i nie trzeba ich likwidować. A przecież Gryfia była przygotowywana do likwidacji. Nazywano ją trwale nierentowną. Dziś komunikujemy, że ona jest trwale rentowna - podkreśla wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.