Szczecin offshore’ową stolicą Polski. Hiszpański Windar Renovables zainwestuje 70 mln euro w szczecińskim porcie

- To dla nas bardzo ważny moment - stwierdził Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. - Przekazujemy w 30-letnią dzierżawę 17 hektarów terenów w rejonie Kanału Dębickiego szczecińskiego portu. Firma Windar wybuduje tu fabrykę za ponad 70 mln euro. Elementy turbin będą stąd trafiać nie tylko na Bałtyk, ale też do farm wiatrowych Morza Północnego. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie co najmniej 400 osób. Ale pamiętajmy, że wytwarzane tu elementy będą dostarczane do odbiorców drogą morską. Dodajmy do tego dziesiątki dostawców, kooperantów itd.

Prezes zwraca uwagę, że po terminalu instalacyjnym do obsługi morskich farm wiatrowych budowanym w porcie morskim w Świnoujściu, to następne przedsięwzięcie w zespole portów związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Wspomina też o inwestycjach w Szczecinie duńskiego potentata na rynku turbin wiatrowych - grupy Vestas.