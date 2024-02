Prawie 9,4 mln euro ma kosztować nowa inwestycja na lotnisku Szczecin-Goleniów

Spółka Port Lotniczy Szczecin – Goleniów podpisała właśnie wart prawie 9,4 mln euro kontrakt w tej sprawie. Realizacja inwestycji (zlecona w formule zaprojektuj i wybuduj) potrwa 17 miesięcy (4 miesiące na przygotowanie projektu, 11 miesięcy prac budowlano–montażowych, 2 miesiące – certyfikacja).

50 proc. wartości inwestycji zostanie sfinansowana ze środków instrumentu finansowego „Łącząc Europę” na lata 2021 – 2027 (CEF 2) – w ramach podpisanej umowy wykonawczej z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), natomiast 25 proc. dołoży Wspólnik Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów Spółka z o.o. – Polskie Porty Lotnicze.

- To wielki dzień dla naszego regionalnego lotniska. Pokazuje on bowiem, że współpraca wszystkich udziałowców spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów przyniosła efekt w postaci rozpoczęcia jakże niezbędnej dla szczecińskiego lotniska inwestycji - powiedział Maciej Dziadosz, prezes zarządu Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. - Jesteśmy pewni, że dzięki wykluczeniu odwołań samolotów z przyczyn pogodowych, bo obecny system takie zachowania wymuszał, z jednej strony zwiększymy zaufanie pasażerów co do niezawodności połączeń, z drugiej zaś damy jasny sygnał, że nasza infrastruktura sprzyja rozwojowi siatki połączeń lotniczych.