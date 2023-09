Politycy PiS o krachu w komunikacji i dymisji szefa "Tramwajów Szczecińskich"

- Niektórzy szefowie spółek komunikacyjnych nie zdają sobie sprawy, że w tej chwili w Polsce jest rynek pracownika. To nie jest rynek pracodawcy, tak jak było kilkanaście lat temu - uważa Artur Szałabawka, poseł PiS. - To jest rynek pracownika i trzeba z wielkim szacunkiem podchodzić do wszystkich pracowników, którzy ciężko pracują. Są na pierwszej linii, jeśli chodzi o komunikację miejską, muszą się zmagać też z różnymi nastrojami społecznymi. Są to ludzie przemęczeni, do których należy podchodzić z ogromnym szacunkiem.

Poseł domaga się odwołania Krystiana Wawrzyniaka, prezesa "Tramwajów Szczecińskich".

- W ramach interwencji poselskiej zwróciłem się z apelem do pana prezydenta, żeby osobiście przejrzał swoje kadry zarządzające spółkami, żeby mocno zastanowił się nad tym, jak komunikacja miejska ma funkcjonować, bo ona musi funkcjonować lepiej - mówił Artur Szałabawka, poseł PiS. - Apeluję do pana prezydenta Krzystka dla dobra miasta i dla uspokojenia tej sytuacji, żeby dokonał dymisji prezesa TS. Uważam, że to poprawiłoby atmosferę wśród ciężko pracujących motorniczych, a po drugie pokazałoby dobrą wolę prezydenta i wsłuchanie się w głosy mieszkańców.