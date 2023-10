Po zderzeniu dwóch statków na Morzu Północnym. Najnowsze wiadomości

Wczoraj rano (wtorek), około godziny 5 doszło do zderzenia dwóch statków na Morzu Północnym. Jednym z nich był MS Polesie należący do Polskiej Żeglugi Morskiej. Drugi to zdecydowanie mniejsza jednostka brytyjski frachtowiec Verity. Do wypadku doszło 12 mil morskich, czyli 22 km na południowy zachód od wyspy Helgoland.

- Dziś rano, około godziny 4 nasz statek MS Polesie dobił do portu Cuxhaven koło Hamburga - mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. - A na nasz statek weszła specjalna komisja, która teraz rozmawia z załogą, chce dowiedzieć się jak wyglądało to zdarzenie. To komisja, która specjalizuje się w wypadkach morskich.

Gogol dodaje, że szczególnym zainteresowaniem komisji cieszyć się będzie VDR.