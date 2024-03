PiS krytykuje opóźnienia niektórych inwestycji w Szczecinie

Radny Dariusz Smoliński porównał przedłużające się inwestycje do wręczenia kobiecie kwiatów na Dzień Kobiet z dużym opóźnieniem.

-Często się mówił, że inwestycje to prezenty dla mieszkańców. To tak jakby wręczyć kobietom prezent na Dzień Kobiet z rocznym opóźnieniem. Można sobie wyobrazić, z czym to by się wiązało - powiedział.