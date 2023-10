PGE Spójnia Stargard wraca do Europy po długiej przerwie. W środę zagra z Holendrami

Największy sukces PGE Spójni w historii - wicemistrzostwo Polski w 1997 r. Zaprocentowało występami w europejskim Pucharze Koraca. Ostatni kontakt z Europą - był rok później. Później klub miał słaby okres, spadł nawet do II ligi. W 2018 r. powrócił do elity, a w środę wraca na europejskie parkiety.

Historia jest ważna, ale na trybunach coraz mniej fanów, którzy pamiętają „tamtą” Spójnię. Liczy się nowe pokolenie i teraźniejszość. To dla rozwoju klubu działacze chcieli w sezonie 2023/24 powalczyć w Europejskiej Lidze Północnej, ale okazało się, że z występów w Europie zrezygnowała Stal Ostrów, więc przed Spójnią otworzyła się furtka do FIBA Europe Cup (czwarty pod względem ważności puchar w Europie). Zgłoszenie szybko wysłano, a Spójnia niespodziewanie uzyskała od razu miejsce w fazie grupowej.

Trafiła do grupy z Niners Chemnitz (Niemcy), Heroes Den Bosch (Holandia) i KB Peja (Kosowo). - Oczekiwania? Znacie mnie - chcę wygrywać każdy mecz. Nie zawsze się to udaje, ale bardzo optymistycznie podchodzę do występów w Europe Cup - mówi Sebastian Machowski, trener Spójni.