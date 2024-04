Anwil Włocławek zatrzymał lidera PGE Spójni Stargard i wygrał

Spójnia przystąpiła do meczu opromieniona prestiżową wygraną w derbach nad Kingiem Szczecin i długo kontynuowała dobrą dyspozycję. Szybko odskoczyła i utrzymywała skromną przewagę. Wszyscy się dokładali do wyniku, ale to skuteczność Devona Danielsa była najważniejsza.

Włocławianie po przerwie byli lepsi. Spójnia za dużo już pudłowała, Daniels był kryty, a drugiej opcji w ataku nie było. W Szczecinie świetnie snajpera wspomagał Stephen Brown, a na swoim parkiecie zanotował fatalny występ – 0 punktów. 0/8 z gry, tylko 2 asysty i 1 zbiórka. Przy takiej grze drugiej opcji – Spójnia i tak długo się trzymała. Nawet pięć minut przed końcem było tylko 59:64, ale nie było komu rzucać kolejnych punktów i Anwil zapewnił sobie cenną wygraną.

- Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, bo my i Spójnia to drużyny najlepiej zorganizowane w defensywie. Była walka, mieliśmy przewagę na zbiórkach i teraz cieszymy się z wygranej – podsumował Tomas Kyzlink, obrońca Anwilu.