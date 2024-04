Skomplikowana sytuacja Kinga Szczecin i PGE Spójni Stargard w koszykarskiej elicie

W sobotę zostanie rozegrana ostatnia seria rundy zasadniczej. Wiemy już, że Anwil Włocławek będzie 1., Trefl Sopot 2. Sytuacja z miejscami 3-8 jest otwarta.

King dwiema ostatnimi porażkami zepsuł sobie sytuację. Wciąż może być 3., ale nie wszystko zależy od niego. Na razie ma ten sam bilans co Stal Ostrów i Legia Warszawa.

Będzie 3., jeśli wygra w Sopocie, a przegra Stal (podejmuje Zastal Zieloną Górę, więc nie ma co na to liczyć) lub Legia (zagra z walczącym o ósemkę Startem w Lublinie, więc jest to możliwe).

King ma lepsze wyniki bezpośrednie od Stali i Legii, ale jeśli Stal i Legia wygrają swoje mecze w sobotę, to tworzona będzie mała tabelka z tych trzech ekip i tu najlepszy bilans ma Stal, więc ostrowianie mogą zająć 3. pozycję. Wtedy - podkreślmy: przy weekendowych zwycięstwach tych trzech zespołów - King będzie 4., a Legia 5. Bardzo ciekawe, jak „pod play-offy” zagra Legia. Czy będzie wolała walczyć z Kingiem (wtedy wygra w Lublinie) czy Stalą (wtedy przegra). Jeśli King w Sopocie przegra - a Legia i Stal wygrają - spadnie na 5. pozycję i w ćwierćfinale trafi na warszawski zespół bez atutu boiska.