Orszak Trzech Króli przeszedł przez Szczecin. Jasełka, śpiewanie kolęd, a na koniec przemarsz

- Serdecznie Państwa witam. Cieszę się, że jest nas tak wielu i kontynuujemy tradycję orszaku Trzech Króli - zapewnił podczas krótkiego wystąpienia Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - I choć 2 tysiące lat temu prawdziwi królowie szli oddać pokłon Panu w zupełnie innej aurze, my z gorącymi sercami tak samo jak oni cieszymy się z jego przyjścia.

- Przyszliśmy tu pierwszy raz, ale za rok tu wrócimy, podoba się nam - mówią Elżbieta i Waldemar. - Miło posłuchać, jak dzieci śpiewają. Tym bardziej, że my również śpiewamy w chórze Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniorów. Dzieci z Mierzyna śpiewały kolędy na schodach Urzędu Miejskiego w Szczecinie, przy skrzydle od strony byłej Filharmonii Szczecińskiej. Po ich koncercie i przemowach oficjalnych gości, na prowizorycznej scenie odegrały jasełka.

- Do świętowania Dnia Objawienia Pańskiego podchodzimy w sposób religijny - podkreślają zapytani przez nas uczestnicy uroczystości.

- To dla nas bardzo ważne święto, więc chcemy godnie przywitać Jezusa Chrystusa. Poza tym bardzo tu ładnie. Jak co roku przejdziemy z żoną całą trasę, aż do pl. Lotników.