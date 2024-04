XX Szczeciński Marsz dla Życia pod hasłem "Życie nie zna granic"

Marsz Życia jest jedną z największych w Polsce manifestacji pro life, której ideą jest ochrona życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym roku przejdzie ulicami Szczecina po raz dwudziesty - marsz wrócił na ulice po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. I, choć pierwszy marsz odbył się 22 lata temu, to jego organizatorzy wyliczają, że będzie to jego 20. edycja.

- Jak zwykle wszystkich zapraszamy do udziału w wydarzeniu - mówi Anna Piotrowska, rzeczniczka prasowa Fundacji Małych Stópek, organizatora imprezy. - W tym roku nasz marsz odbywa się pod hasłem: "Życie nie zna granic". Będziemy świadczyć o tym, że dla nas - uczestników tego spotkania - wartość życia każdego człowieka, bez względu na okoliczności, jest bezgraniczna!

Marsz dla Życia zawsze jest organizowany w trzecią niedzielę po Wielkanocy. Rozpoczyna się wspólną modlitwą pod pomnikiem papieża Jana Pawła II na Jasnych Błoniach. Stamtąd o godz. 15 pochód rusza w kierunku Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.