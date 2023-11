Orlen Basket Liga: King Szczecin – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 82:86. Mistrz Polski wciąż szuka właściwej formy [ZDJĘCIA]

Trener Arkadiusz Miłoszewski nie miał już w składzie Jhonathana Dunna, który rozwiązał kontrakt z Kingiem. Ale nie zdecydował się przemeblować „piątki”, by znaleźć w niej miejsce dla Przemysława Żołnierewicza. Reprezentant Polski zadebiutował w Warszawie, ale nic ciekawego nie pokazał. Lepiej wypadł w Grecji, ale tam drużyna przegrała. W niedzielę po raz pierwszy pokazał się szczecińskim kibicom, a już pierwsza jego akcja była udana.

W końcówce odsłony King złapał jednak lepszy rytm, zaczął wykorzystywać swoje akcje i dystans zaczął topnieć. W krótkim czasie trener Czarnych Mantas Cesnauskis dwukrotnie poprosił o czas i był to dobry krok. King miał okazję zmniejszyć stratę do 8 punktów, ale Zac Cuthbertson popełnił stratę i spudłował trójkę, a Macio Teague trafił za dwa i do przerwy było 47:35 dla słupszczan.