Nowy oddział zakaźny w szpitalu przy ul. Arkońskiej wkrótce przyjmie pierwszych pacjentów [ZDJĘCIA]

Budynek, do którego przeniosą się oddziały zakaźne szpitala wojewódzkiego, widać praktycznie z każdego miejsca w okolicy. Pięciokondygnacyjny gmach z lądowiskiem dla śmigłowców na dachu stoi tuż przy ogrodzeniu od strony ul. Arkońskiej - i od tej ulicy wybudowany jest do niego podjazd (pomiędzy ul. Broniewskiego a głównym wejściem do szpitala). Nowa siedziba oddziałów zakaźnych otrzymała symbol "K".

- Budowa tego budynku rozpoczęła się w wyjątkowo trudnym momencie, w czasach pandemii - przypomniała Małgorzata Usielska, dyrektorka szpitala. - Podjęliśmy ten trud po to, by mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogli się czuć bezpieczniej wobec zawsze realnego zagrożenia ze strony wirusów.

Budowa gmachu trwała ponad dwa lata. W piątek odbyła się uroczystość związana z jej ukończeniem. Udział w niej wzięła m.in. ministra zdrowia Izabela Leszczyna.