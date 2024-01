Nowy dyrektor szczecińskiej filharmonii obejmie funkcję 1 września

Pan Neumann zwyciężył w ogłoszonym przez Urząd Miasta Szczecin konkursie na stanowisko dyrektora.

Według komisji konkursowej pan Przemysław Neumann wyróżnia się nie tylko znakomitymi kompetencjami merytorycznymi i koncepcyjnymi, ale także wyjątkową osobowością. Jego doświadczenie jako dyrektora Filharmonii Opolskiej, a także wcześniejsza współpraca w charakterze dyrygenta gościnnego szczecińskiej orkiestry, stanowią solidną podstawę do kontynuacji i rozwinięcia dotychczasowego profilu Filharmonii w Szczecinie.

- Ogromnie się cieszę, że już od września będę miał zaszczyt stanąć na czele Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie – mówi Przemysław Neumann o nadchodzących obowiązkach. - Przychodzę do Państwa z Opola, gdzie od dziewięciu sezonów artystycznych jestem szefem filharmoników opolskich. To Opole stało się pierwszym przystankiem na mojej dyrektorskiej drodze, miejscem, w którym mogłem poznać tajniki prowadzenia dużej instytucji kultury. Z tym dziewięcioletnim doświadczeniem przychodzę do Państwa, do Szczecina, mając nadzieję, że wspólnie będziemy mogli kreować fantastyczną muzyczną przyszłość.