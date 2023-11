Nielubiane insekty przypomniały o sobie w jednej z kamienic w Szczecinie

Większość szczecinian może już nie pamiętać jak wyglądają insekty, które prawdziwą zmorą były dwie dekady temu. Karaluchy przypomniały jednak o sobie mieszkańcom kamienicy przy ulicy Łokietka. O sprawie powiadomili radnego miasta.

- Zgłosili się do mnie mieszkańcy ul.Łokietka 25 w Szczecinie. Problem, który przedstawili dotyczy plagi karaluchów w kamienicy, a co za tym idzie w mieszkaniach. Mieszkańcy są przerażeni tym co dzieje się w ich domach, co jest w pełni zrozumiałe. W związku z powyższym bardzo proszę o zlecenie interwencji właściwych służb w kamienicy, która jest własnością Gminy Miasto Szczecin - interweniował radny Krzysztof Romianowski.