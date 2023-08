"Nie jesteśmy bohaterami". Bohaterowie zostali w walczącej Warszawie. Na zawsze

W spotkaniu przy ul. Sambora wzięło udział sześcioro uczestników Powstania Warszawskiego: por. Amelia Korycka, ppłk. Zbigniew Piasecki, mjr. Janina Kin-Ostrowska, mjr. Hanna Zawistowska-Nowińska, kpt. Wanda Thun i kpt. Zofia Cykalewicz. Opowiadali, jak przebiegał ich pierwszy dzień Powstania - każdy walczył w innym miejscu Warszawy; każdy przeżywał ten dzień inaczej.

- Miałam wtedy 18 lat - wyznała Janina Kin-Ostrowska, "Janinka". - Pamiętam, że ten dzień, wybuch Powstania był dla mnie niezwykle szczęśliwy. Po raz pierwszy od lat poczułam się wolna. Wyszłam na ulicę, spotykałam znajomych... Rozmawialiśmy po polsku, pełni euforii i radości... To był dla nas dzień wolności. Trafiłam potem do punktu sanitarnego w Śródmieściu, zostałam sanitariuszką.

- Ja również trafiłam do punktu sanitarnego, na tyłach Łazienek - opowiada Wanda Thun, "Wandzia". - Już pierwszego dnia Powstania z kilkoma innymi dziewczynami próbowałam przenieść rannego chłopaka, z ulicy do szpitala. Ostrzał był jednak bardzo duży, koleżanka została trafiona w obie ręce. Schowałyśmy się więc za jakimś występem ale nie miałyśmy szans, więc inna dziewczyna wywiesiła białą flagę. Trafili ją. Potem przybiegli Niemcy i ustawili nas pod ścianą. Myślałam, że to koniec. Na szczęście zmienili zdanie i zapakowali do jakiegoś domu. Wiem, że obie ranne dziewczyny przeżyły wojnę.