Najpopularniejszy wilk w Polsce miał swój kawałek lasu w Wolińskim Parku Narodowym

Nie wiadomo jednak, czy szybko będzie można obserwować wilka na jego wybiegu.

- Co prawda Kamyka przebadaliśmy, nawet pod względem psychicznym, ale wolimy na razie dać mu spokój - mówi Wioletta Nawrocka.

- To jednak wilk. Będziemy go obserwować. Lekarze powiedzieli, że Kamyk jest zdrowy, że to spokojny wilk, nie wykazuje żadnej agresji i nie powinien nikomu zagrażać. Ale to dzikie zwierzę. Trzeba mu się przyglądać. Nie wykluczam jednak, że za jakiś czas przy okazji odwiedzin w Zagrodzie Żubrów, będzie można także zobaczyć Kamyka.