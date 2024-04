Nowe życie wilka z Międzyzdrojów. Przed sezonem Kamyka zobaczą turyści

Kamyk już mieszka na nowym, specjalnie dla niego wybudowanym wybiegu. "Ten przestronny wybieg o powierzchni ponad 0,5 ha jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce" - poinformował Woliński Park Narodowy. Co ważne, wilk na wybiegu nie mieszka sam - ma towarzyszkę, niespełna jeszcze roczną wilczycę o imieniu Freya i jak przekazali pracownicy Zagrody Pokazowej Żubrów w Międzyzdrojach, wilki już zdążyły się polubić.

WPN za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał także, że wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed sezonem, będzie możliwość, aby życie wilków mogli także podglądać turyści.

Przypomnijmy: Kamyk to wilk, który stracił łapę po wypadku komunikacyjnym i ostatecznie trafił do zagrody w WPN. W kwietniu ubiegłego roku uciekł i przez wiele miesięcy był na wolności. Ta wolność jednak miała swoje konsekwencje: wilk podchodził do ludzi, dostawał od nich jedzenie, a we wrześniu pokąsał turystyki na plaży. 2 października Kamyk został złapany w asyście weterynarza i po tymczasowym uśpieniu przewieziony na teren zagrody żubrów, gdzie obecnie przebywa.