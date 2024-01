Wilk z Międzyzdrojów zmieni miejsce. Wiemy, kiedy turyści będą mogli zobaczyć Kamyka

Woliński Park Narodowy zakończył prace związane z budową wybiegu dla trójłapego wilka o imieniu Kamyk. Jak mówi Wioletta Nawrocka, dyrektorka parku, zwierzę już niedługo zostanie przeniesione w nowe miejsce. Wybieg ma powierzchnię ok. 0,6 ha.

- Obecnie na terenie wybiegu trwają prace z odbiorem prac budowlanych i oddaniem go do użytkowania. W celu stworzenia optymalnych warunków egzystencji, wybieg zostanie jeszcze zaadaptowany pod potrzeby wilka - uzyska stosowne "umeblowanie", tak aby Kamyk miał różnego rodzaju naturalne atrakcje np. schronienie z karp drzew - tłumaczy Wioletta Nawrocka.

Jak dodaje, jeszcze w grudniu ubiegłego roku Kamyk przeszedł pomyślnie badania weterynaryjne oraz został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Lekarz weterynarii potwierdził jego dobry stan zdrowia.

Przypomnijmy: Kamyk to wilk, który stracił łapę po wypadku komunikacyjnym i ostatecznie trafił do zagrody w WPN. W kwietniu ubiegłego roku uciekł i przez wiele miesięcy był na wolności. Ta wolność jednak miała swoje konsekwencje: wilk podchodził do ludzi, dostawał od nich jedzenie, a we wrześniu pokąsał turystyki na plaży. 2 października Kamyk został złapany w asyście weterynarza i po tymczasowym uśpieniu przewieziony na teren zagrody żubrów, gdzie obecnie przebywa.