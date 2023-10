Woliński Park Narodowy mierzy się z hejtem. Wszystko z powodu słynnego wilka

Do Kamyka nikt z postronnych osób obecnie nie może podejść. My również nie mogliśmy pójść do miejsca, gdzie teraz przebywa wilk. - Nie ma takiej możliwości. On teraz naprawdę potrzebuje spokoju - zakomunikowała nam na wstępie Wioletta Nawrocka.

Jednocześnie pokazała film w swoim telefonie, na którym widać Kamyka, który jedną łapą próbuje kopać dziury.

- Łzy nam wszystkim cisną się do oczu, kiedy na to patrzymy. Ale jakie jest inne wyjście? To wilk, który został skażony przez człowieka. On nigdzie nie będzie szczęśliwy, ale my ze swojej strony zrobimy wszystko, aby zapewnić mu jak najlepsze warunki - mówi dyrektorka WPN.

Przypomnijmy, Kamyk to wilk, który stracił łapę po wypadku komunikacyjnym i ostatecznie trafił do zagrody w WPN. W kwietniu tego roku uciekł i przez wiele miesięcy był na wolności. Ta wolność jednak miała swoje konsekwencje: wilk podchodził do ludzi, dostawał od nich jedzenie, a we wrześniu pokąsał turystyki na plaży.