Otwarcie nowego wybiegu dla psów w Międzyzdrojach. Pierwszy skorzystał Miki, buldog francuski

- Na pierwszy rzut oka może to się wydawać wszystko bardzo proste - zdradza Beata Kiryluk. - Ale wcale takie nie jest. Szczególnie dla tych, którzy nie mają swoich psów.

Przyznaje, że ten wybieg dla czworonogów, jaki dziś, ostatniego dnia roboczego starego roku, udało się oddać do użytku wszystkim właścicielom psów, którzy przebywają w Międzyzdrojach, poprzedzone były aż trzema naradami z mieszkańcami miejscowości, którzy skarżyli się, że nie mogą wchodzić do lasów Wolińskiego Parku Narodowego ze swoimi pupilami i bardzo chcieliby mieć wybieg dla psów.

- Zależało nam na tym, aby to było bezpieczne miejsce - mówią pomysłodawcy wybiegu. - Z drugiej strony, aby było jak najbardziej naturalne. Niestety, nie było w naszej miejscowości takiego miejsca dla psów, aby mogły się one wybiegać. Często właściciele chodzili ze swoimi psami na przykład do Parku Zdrojowego. Tam te psiaki niszczyły krzewy i kwiaty, a przecież ten park jest pod pieczą Konserwatora Zabytków. Szkoda tego było.