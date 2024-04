Mieszańcy testowali aquapark, teraz Fabryka Wody testuje ich cierpliwość. Nie będzie otwarcia przed majówką

- Są tam jeszcze pewne poprawki. Uwagi wnieśli też mieszkańcy, którzy odwiedzili nasz aquapark. Pewne funkcjonalności musimy poprawić. Czasem są to rzeczy bardzo drobne, ale wymagają działania. Dlatego nie uda się otworzyć obiekt do końca kwietnia - mówił we wtorek Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Fabryka Wody od środka. Zobacz zdjęcia

Teraz "wkrótce" i "niebawem" może oznaczać maj 2024 (po długim weekendzie), ale i to nie jest przesądzone. Co jakiś czas pojawiają się ogłoszenia, że aquapark poszukuje kolejnych osób do pracy.

- Specjalista ds. zamówień poszukiwany! Poszukiwani pracownicy na kręgielnię! Magazynierzy do części gastronomicznej poszukiwani! - to ogłoszenia z ostatnich dni.

Do obsługi Fabryki Wody potrzeba ok. 300 osób (ratowników, pracowników kas, obsługi klienta, gastronomii, osób sprzątających).

- Nie mamy problemu ze skompletowaniem załogi. Wręcz przeciwnie, nasze oferty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem - zapewniał pod koniec lutego podczas prezentacji obiektu Konrad Stępień, prezes Fabryki Wody.

Fabryka Wody miała być gotowa już rok temu. Opóźnienie tłumaczone jest pandemią, wojną na Ukrainie, zakłóceniem łańcucha dostaw elementów budowlanych. Z tego powodu wykonawca (konsorcjum firm ALSTAL Grupa Budowlana i ALSTAL Real Estate) ma otrzymać od inwestora (miejska spółka Fabryka Wody) ok. 10 mln zł więcej niż zapisano w kontrakcie. To oznacza, że koszt całej inwestycji wyniesie ponad 360 mln zł. Ma być sfinansowana z kredytu inwestycyjnego (318 mln zł plus ok. 130 mln zł obsługi) udzielonego przez konsorcjum banków Pekao SA, PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Miejska spółka będzie go spłacać do 2041 roku.